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Рязанец подрался с охранником магазина, когда пытался вынести украденный монитор
Преступник брызнул в охранника перцовым баллончиком.

Рязанец подрался с охранником магазина, когда пытался вынести украденный монитор. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

24-летний молодой человек зашел в магазин и взял с полки монитор, после чего отправился к выходу. Охранник попытался задержать неизвестного. Преступник брызнул в него перцовым баллончиком. Завязалась драка. Посетитель повредил охраннику руку и скрылся, оставив монитор.

В короткий срок сотрудники уголовного розыска задержали нападавшего.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.