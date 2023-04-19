Рязанец подрался с охранником магазина, когда пытался вынести украденный монитор
Преступник брызнул в охранника перцовым баллончиком.
Рязанец подрался с охранником магазина, когда пытался вынести украденный монитор. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
24-летний молодой человек зашел в магазин и взял с полки монитор, после чего отправился к выходу. Охранник попытался задержать неизвестного. Преступник брызнул в него перцовым баллончиком. Завязалась драка. Посетитель повредил охраннику руку и скрылся, оставив монитор.
В короткий срок сотрудники уголовного розыска задержали нападавшего.
На злоумышленника завели уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.