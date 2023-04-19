Рязанец может лишиться кроссовера из-за долга в миллион рублей

Если долг не будет погашен в течение 5 дней, то к миллиону добавится исполнительский сбор — 7% от суммы задолженности.

Рязанец может лишиться кроссовера из-за долга в миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Рязанец взял в долг у знакомого 1 миллион 44 тысячи рублей и написал расписку, но в указанные сроки не уложился. Мужчина предложил возвращать долг по частям из-за нестабильного финансового положения. Позже должник скрылся и перестал выходить на связь.

Кредитор решил добиться справедливости через суд. Получив на руки исполнительный лист, он отправился к судебным приставам. Те выяснили, что у гражданина есть в собственности автомобиль «Land Cruiser» 2007 года.

«На кроссовер в присутствии понятых наложили арест», — уточняется в сообщении. Пользоваться имуществом должник сможет после погашения долга.

Если долг не будет погашен в течение 5 дней, то к миллиону добавится исполнительский сбор — 7% от суммы задолженности. Также транспорт конфискуют в счет погашения.