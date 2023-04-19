Опубликованы фото с тушения свалки в Рязани
Опубликованы фото с тушения свалки в Рязани. Кадры разместил медицинский спасательный отряд РязГМУ «Salus» имени Васильева на своей странице во «ВКонтакте».
Отмечается, что 18 апреля добровольцы и спасатели участвовали в тушении свалки около Хамбушевской рощи.
По данным ГУ МЧС по Рязанской области, сообщение о возгорании поступило в 15 часов. На месте работали шесть машин 18 человек.
Ориентировочная площадь пожара составила 1500 кв м. Отмечается, что на свалке продолжается тление.