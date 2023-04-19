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Найдено тело пропавшей в Балашихе трехлетней девочки

Тело девочки, ранее считавшейся пропавшей в Балашихе, нашли на козырьке подъезда. Об этом 19 апреля сообщает РЕН-ТВ.

«Пропавший ребенок найден мертвым — тело обнаружено под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда. По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна», — говорится в сообщении СК.

Ребенок пропал после того, как ее мать нашли мертвой под окнами многоэтажного дома. Женщина выпала из окна. Погибшая перед случившимся вместе с девочкой заходила в подъезд дома.

После произошедшего ребенка не видели. Ее объявляли в розыск. Ранее правоохранители возбудили уголовное дело.