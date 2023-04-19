Многодетной матери-одиночке из Рязанской области выделили землю на болоте для строительства дома
В редакцию РЗН. инфо обратилась многодетная мать-одиночка Юлия Матвеева из села Поляны Рязанской области. Женщина рассказала, что в качестве меры поддержки ей выделили участок земли под строительство, но он оказался затопленным. Ранее на выбор предлагали другие участки: один в овраге, другой на теплотрассе.
Сейчас Юлия с тремя сыновьями живет в однокомнатной квартире, которую планирует продать, чтобы построить частный дом, где у каждого ребенка будет собственная комната. Своего права на землю она добивается уже два года. Те участки, которые согласовывает администрация Полянского сельского поселения, оказываются непригодными для строительства. Последний — «на болоте» — поверг Юлию в ужас.
Подробности истории — в публикации РЗН.инфо.