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Лавров прокомментировал заявления Украины о возврате Крыма

Глава МИД России Сергей Лавров назвал украинские заявления о возврате Крыма демагогичными. Об этом 19 апреля сообщило РИА Новости.

По его словам, украинский конфликт должен решаться на основе принципа неделимости безопасности.

«Вспомним недавние заявления офиса Зеленского, которые требовали обязательно вернуть Крым и обещали, что как только это произойдет, они уничтожат русский язык и культуру в Крыму и сделают там доминирование украинской и глобальной культуры», — сказал чиновник.

Он заявил, что такие «преломления» происходят в глобальной культуре.