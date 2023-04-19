FT: Киев потребует у Запада зенитные ракеты

На очередном заседании контактной группы в немецком Рамштайне Киев потребует у Запада зенитные ракеты. Об этом 19 апреля сообщает Газета.ru со ссылкой на Financial Times.

«Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет на встрече с западными союзниками на этой неделе, опасаясь, что (их) острая нехватка позволит России начать массированные бомбардировки», — говорится в сообщении.

Издание также приводит слова одного из западных чиновников — среди «союзников» Украины превалирует мнение о том, что Киеву хватает средств ПВО, поэтому запрос Украины вряд ли будет удовлетворен.