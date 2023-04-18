Жителю Крыма дали десять лет колонии строгого режима за поджог военкомата и подготовку подрыва моста
Суд вынес приговор жителю Крыма по делу о поджоге военкомата в Симферополе, а также в подготовке подрыва железнодорожного моста в Советском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на ФСБ.
Правоохранители задержали мужчину летом 2022 года. Дома у него нашли гранату РГД-5, телефон с сохраненными фотографиями железнодорожных мостов на полуострове и блокнот с нарисованной схемой расположения схрона, где обнаружили противотанковую мину и взрыватель с запалом.
В результате суд назначил мужчине 10 лет колонии строгого режима.