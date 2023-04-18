В суд передали уголовное дело, по которому проходит «скопинский маньяк»

В Скопинский районный суд поступило уголовное дело, в котором одним из фигурантов является Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства 17 апреля.

Напомним, что 7 августа 2022 года в Скопинском районе нашли труп человека. Правоохранители обвиняют в убийстве Евгения Полищука (часть 4 статья 111 УК РФ), в сокрытии убийства — Алексея Архипкина и Виктора Мохова (часть 2 статья 316 УК РФ).

Уголовное дело предстоит рассматривать судье Сергею Климину. Дата заседания пока что не определена.

Ранее сообщалось, что Виктора Мохова поместили в СИЗО, но через некоторое время его заметили на свободе. После этого правозащитник попросил обжаловать освобождение Мохова.