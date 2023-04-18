В Ставрополе группа мужчин застрелила водителя «Лады Веста»

В Ставрополе 17 апреля неизвестные люди расстреляли машину. Об этом сообщается в Telegram-канале «Baza».

Инцидент произошел ночью возле ресторана «Патио Верона». К этому месту подъехали три машины, из которых вышли вооруженные мужчины и начали стрелять по «Ладе Веста». После этого они сели в авто и уехали.

В результате стрельбы водитель отечественной машины получил ранение шеи. Его доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

Сейчас преступников ищут по всему городу. Полиция объявила план «Сирена».