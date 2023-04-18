В Спасском районе подросток за рулем «Москвича» съехал в кювет и перевернулся
В Спасском районе 15 апреля произошло ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает
В седьмом часу утра несовершеннолетний за рулем «Москвича-2141» ехал со стороны села Федотьево в сторону дороги «Рязань — Лакаш». По предварительной информации, юноша превысил скорость, машина съехала в кювет и перевернулась.
В результате ДТП водитель и его несовершеннолетний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Их отвезли в Областную детскую клиническую больницу.
Правоохранители отмечают, что точные причины аварии устанавливаются.
Фото: ИД «Пресса»