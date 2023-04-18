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В Рязани выявили пять превышений ПДК сероводорода в воздухе

В Рязани выявили пять превышений ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщило региональное минприроды.

Во время мониторинга в Турлатове с 12:00 до 13:00 выявили четыре превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,38 ПДКмр.

Также загрязнение воздуха зафиксировали в Канищеве. Вечером на улице Интернациональной концентрация сероводорода в воздухе составила 2,07 ПДКмр.

Превышения по сероводороду в других микрорайонах не выявлено. Результаты замеров отправили в региональную природоохранную прокуратуру.

Мониторинг атмосферного воздуха по наиболее проблемным районам города продолжается.