В Рязани выявили пять превышений ПДК сероводорода в воздухе
В Рязани выявили пять превышений ПДК сероводорода в воздухе. Об этом
Во время мониторинга в Турлатове с 12:00 до 13:00 выявили четыре превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,38 ПДКмр.
Также загрязнение воздуха зафиксировали в Канищеве. Вечером на улице Интернациональной концентрация сероводорода в воздухе составила 2,07 ПДКмр.
Превышения по сероводороду в других микрорайонах не выявлено. Результаты замеров отправили в региональную природоохранную прокуратуру.
Мониторинг атмосферного воздуха по наиболее проблемным районам города продолжается.