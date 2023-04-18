В Рязани откроют магазин Sela

Российский бренд Sela собирается удвоить количество торговых площадей и открыть 45 магазинов, в том числе в Рязани. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Место, где откроют магазин, пока неизвестно.

Sela уже запустила 15 бутиков в ключевых торговых центрах по всей стране. Причем часть из них также на месте ушедших из России зарубежных брендов. Бренд также намерен выходить в новые города, кроме Рязани среди них — Саратов, Астрахань, Таганрог, Липецк и проч.

Sela — российский семейный бренд одежды, созданный в 1991 г. С 2019 г. он входит в Melon Fashion Group (вместе с Zarina, Befree и Love Republic). Выручка всей группы по итогам 2021 г. составила 37,5 млрд руб. В портфеле Melon Fashion Group сейчас более 800 магазинов, из них 137 работают под брендом Sela.

Напомним, бывшие магазины Zara откроются до конца весны под новым названием, а в ТРЦ «Премьер» появится Gloria Jeans на месте H&M