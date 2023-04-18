В Москве начали выслеживать мужчин по камерам для вручения повесток
В Москве используют уличную систему видеонаблюдения в целях определения места жительства призывников. Об этом сообщает
«По указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается», — добавил Локтев.
Военный комиссар отметил, что основной причиной неявки граждан в военкомат по повестке является проживание не по месту регистрации. Но с новой системой оповестить человека не составит труда.