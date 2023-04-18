В Екатеринбурге мужчина насиловал девушку на протяжении пяти часов
В Екатеринбурге мужчина насиловал девушку на протяжении пяти часов. Об этом во вторник, 18 апреля, пишет E1.
По данным издания, девушка села в машину к незнакомцу, согласившемуся подвести ее. Во время поездки, водитель заехал в безлюдное место, раздел пассажирку и связал ее лосинами. После этого он на протяжении пяти часов насиловал свою жертву. По словам потерпевшей, параллельно мужчина принимал наркотики.
После произошедшего нападавший отвез жертву домой. Девушка обратилась в полицию.
Мужчину задержали. Ранее он был судим за убийство.
Возбуждено уголовное дело.