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В Екатеринбурге мужчина насиловал девушку на протяжении пяти часов

В Екатеринбурге мужчина насиловал девушку на протяжении пяти часов. Об этом во вторник, 18 апреля, пишет E1.

По данным издания, девушка села в машину к незнакомцу, согласившемуся подвести ее. Во время поездки, водитель заехал в безлюдное место, раздел пассажирку и связал ее лосинами. После этого он на протяжении пяти часов насиловал свою жертву. По словам потерпевшей, параллельно мужчина принимал наркотики.

После произошедшего нападавший отвез жертву домой. Девушка обратилась в полицию.

Мужчину задержали. Ранее он был судим за убийство.

Возбуждено уголовное дело.