Сорокина посмотрела отремонтированные дороги в Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина посмотрела отремонтированные по двухлетним контрактам дороги. В 2023 году подрядчикам осталось сделать съезды, заменить дорожные знаки, нанести разметку.
Пост об инспекции вместе с депутатом гордумы Александром Чайкой Сорокина опубликовала на своей странице «ВКонтакте».
Соркина и Чайка посетили улицу Семинарскую. Там сделали несколько замечаний подрядчику. Потом посмотрели ремонт на улице Военных автомобилистов. Там необходимо подключить освещение, а также убрать мусор. Мэр Рязани отдельно написала про то, что культуру строительных работ необходимо соблюдать.
В 2023 году кроме ремонтируемых шестнадцати участков дорог, Сорокина пообещала сделать еще десять участков — более 8 км дорог:
участок автомобильной дороги по 1-му Тракторному проезду от Народного бульвара до дома № 9 по 1-му Тракторному проезду;
дорога по Коммунистическому переулку;
автодорога в поселке Мехзавода;
участок дороги по улице Орсовской от дома 1Б до дома 14А по Московскому шоссе;
дорога по улице Рыбацкой; участок автомобильной дороги по улице Светлой;
участок дороги по Скорбященскому проезду;
участок от Восточного промузла до площадки корпорации «Технониколь»;
дорога от Ряжского шоссе до а/к «Сатурн-2» и большой участок автодороги по Магистральной от улицы Октябрьской до улицы Станкозаводской.