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Сорокина посмотрела отремонтированные дороги в Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина посмотрела отремонтированные по двухлетним контрактам дороги. В 2023 году подрядчикам осталось сделать съезды, заменить дорожные знаки, нанести разметку.

Пост об инспекции вместе с депутатом гордумы Александром Чайкой Сорокина опубликовала на своей странице «ВКонтакте».

Соркина и Чайка посетили улицу Семинарскую. Там сделали несколько замечаний подрядчику. Потом посмотрели ремонт на улице Военных автомобилистов. Там необходимо подключить освещение, а также убрать мусор. Мэр Рязани отдельно написала про то, что культуру строительных работ необходимо соблюдать.

В 2023 году кроме ремонтируемых шестнадцати участков дорог, Сорокина пообещала сделать еще десять участков — более 8 км дорог:

  • участок автомобильной дороги по 1-му Тракторному проезду от Народного бульвара до дома № 9 по 1-му Тракторному проезду;

  • дорога по Коммунистическому переулку;

  • автодорога в поселке Мехзавода;

  • участок дороги по улице Орсовской от дома 1Б до дома 14А по Московскому шоссе;

  • дорога по улице Рыбацкой; участок автомобильной дороги по улице Светлой;

  • участок дороги по Скорбященскому проезду;

  • участок от Восточного промузла до площадки корпорации «Технониколь»;

  • дорога от Ряжского шоссе до а/к «Сатурн-2» и большой участок автодороги по Магистральной от улицы Октябрьской до улицы Станкозаводской.