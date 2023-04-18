Полицейские из машин обратились через громкоговорители к рязанцам
Полицейские обратились через громкоговорители к рязанцам. Как пишет Telegram-канал «Госавтоинспекция Рязанской области», пешеходов предупредили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Автоинспекторы призвали пешеходов переходить дорогу только по правилам, быть предельно осторожными и следить за безопасностью детей вблизи проезжей части.
Автомобилистов инспекторы ДПС попросили снижать скорость перед пешеходным переходом, во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.