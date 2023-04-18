Пилотная флагманская школа появится в Мервине

Губернатор Павел Малков осмотрел место под строительство флагманской школы. Ее построят в Мервино, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Вместе с главой региона место осмотрели первый заместитель Министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин и помощник президента России Максим Орешкин. Они обсудили комплексное развитие территории.

Ломакин, отмечая масштабы строительства, подчеркнул, что здесь необходимо создать полноценную инфраструктуру и общественные пространства. По его мнению, в этом проекте необходимо выстроить совместную системную работу с застройщиками.

Малков пояснил, что власти уже разработали концепцию развития микрорайона, в которой школа будет одной из точек притяжения. Именно вокруг нее, по словам губернатора, выстроится дальнейшая архитектура.

«Создадим здесь полноценную инфраструктуру, включающую соцучреждения и общественные пространства для отдыха и прогулок. Важно грамотно спроектировать застройку, учесть потребности жителей и обеспечить высокий уровень комфорта», — сообщил Малков.

Ранее стало известно, что в Рязанской области построят пилотную флагманскую школу.