Очно или онлайн: единороссы рассказали о «Диктанте Победы»

«Диктант Победы» в 2023 году состоится 27 в четверг, 27 апреля. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф.

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов — 20 по общей военно-исторической тематике и пять — по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.

В Рязанской области зарегистрированы 140 площадок для написания «Диктанта Победы». Большинство из них будет работать на базе муниципальных общеобразовательных организаций.

«Уникальные площадки расположены в разных уголках нашей области. Так, „Диктант Победы“ можно будет написать, как и в прошлом году, в мемориальном комплексе „Музей-усадьба И.П. Павлова“, Рязанском историко-архитектурном музее-заповедника „Рязанский Кремль“, государственном музее-заповеднике С.А. Есенина» в селе Константиново.

Участники акции в первый раз соберутся в музее-усадьбе «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева» в селе Заборово Александро-Невского района, музее К.Э. Циолковского в селе Ижевское Спасского района, Михайловском историческом музее, школе № 10 в городе Рязани, детской музыкальной школе № 1 имени Е.Д. Аглинцевой города Рязани, современном музее каллиграфии в селе Орехово Спасского района", — рассказал региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Рязанской области Андрей Кашаев.

В 2023 году «Диктант Победы» переведут на шесть иностранных языков: китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Площадок для диктанта уже более 22 тысяч — выше, чем в предыдущие годы, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«С каждым годом в регионах кратно увеличивается число региональных площадок и количество граждан, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества, интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, — очень актуальны», — отметил он.

Лидерами по количеству площадок стали Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Более 120 площадок «Диктанта Победы"организуют на Донбассе.

«Привлечение жителей новых российских территорий к «Диктанту Победы» принципиально важно. Это будет способствовать изучению жителями этих регионов реальной истории Отечества, а не «истории», изложенной в русофобских учебниках, и сведений, переписанных в интересах украинского режима», — подчеркнул Александр Хинштейн.

В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

«Сегодня как никогда важно рассказывать правду о великой Победе как в нашей стране, так и за ее пределами. На примере Украины и прибалтийских стран мы видим, к чему приводит незнание и искажение истории. «Волонтеры Победы» уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 000 добровольцев. Также они помогут в проведении «Диктанта Победы» и на территории четырёх новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться и Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда», — рассказала председатель движения «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В Москве центральной площадкой «Диктанта Победы» традиционно станет Музей Победы.