Макрон подготовил план, который может привести к переговорам между Россией и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует обратится к Китаю с планом, который может привести к переговорам между Россией и Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на «Блумберг».

В плане предполагается, что переговоры начнутся летом. В нем также есть долгосрочные гарантии безопасности для Киева.

Ранее сообщалось, что Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за проведение переговоров между Россией и Украиной.