Макрон подготовил план, который может привести к переговорам между Россией и Украиной
Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует обратится к Китаю с планом, который может привести к переговорам между Россией и Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на «Блумберг».
В плане предполагается, что переговоры начнутся летом. В нем также есть долгосрочные гарантии безопасности для Киева.
Ранее сообщалось, что Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за проведение переговоров между Россией и Украиной.