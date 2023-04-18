Госдума одобрила пожизненный срок за госизмену
Госдума в третьем чтении приняла поправки в статью 275 УК — «Государственная измена». Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно нововведению, шпионаж, выдача иностранцам сведений, составляющих гостайну, оказание финансовой, консультационной, материально-технической или иной помощи, направленной против России, а также переход на сторону противника будет караться наказанием в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.
В настоящее время за эти преступления лишают свободы на срок до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.