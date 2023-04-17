Жителя Сапожковского района наказали за кражу флакона духов и елочной гирлянды

В Сапожковском районе вынесли приговор местному жителю за два мелких хищения и покушение на кражу. Об этом 17 апреля сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на прокурора района Алексея Филиппова.

В октябре 2022 года мужчина похитил у своей матери флакон с духами и употребил их в качестве спиртного. Через месяц он вынес из квартиры елочную гирлянду, чтобы продать.

Несколькими месяцами ранее, в июле 2022 года, мужчина пытался вынести из магазина «Магнит» бутылку водки и багет. Однако совершить кражу ему не позволила продавец-кассир.

В зале суда сапожковец полностью признал вину. За три преступления ему назначили штраф 10 тысяч рублей.

Отмечается, что ранее мужчину уже судили за кражу металлической трубы и вождение в нетрезвом состоянии.