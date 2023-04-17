За неделю в Рязанской области потушили восемь лесных пожаров
Общая площадь пожаров составила 45,7 га.
За неделю в Рязанской области потушили восемь лесных пожаров. Как сообщает региональное минприроды, общая площадь пожаров составила 45,7 га.
Горели леса на территориях Шиловского, Первомайского, Нижне-Окского, Спасского, Сасовского и Ермишинского лесничеств. Один пожар произошел на территории Селецкого военного лесничества Минобороны России.
Все возгорания ликвидировали в день обнаружения.
Фото из архива