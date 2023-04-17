В Ряжске нашли убийцу мужчины, чей скелет обнаружили в лесу осенью
Следователи выяснили, что смертельные травмы потерпевшему нанес его 28-летний знакомый
В Ряжске нашли убийцу мужчины, чьи скелетированные останки обнаружили в лесу в октябре 2022 года.
Следователи выяснили, что смертельные травмы потерпевшему нанес его 28-летний знакомый.
Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове железным прутом. Потом еще живую жертву он перевез в лесополосу и уехал. Через непродолжительное время от полученных ранений потерпевший скончался.
Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ряжска 1995 года рождения (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Дело направили в суд.