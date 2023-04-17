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В рязанском «Фотодоме» откроется выставка «Меланхолия»

В рязанском «Фотодоме» откроется выставка печатной графики Леонида Агальцова и фотографий Ники Георгиевой, объединённых в единую экспозицию «Меланхолия».

Зрителям представят более 50 листов печатной графики Леонида Агальцова из разных серий 2023 года:

  • «Пакеты» (монотипия, смешанная техника),
  • «Кухня» (монотипия, битумный лак, смешанная техника),
  • «Стаканы» (монотипия),
  • «Окна» (сухая игла),

а также более 40 фотографий Ники Гергиевой, сделанных на мобильный телефон с 2020 по 2023 год.

Главные герои работ авторов «Меланхолии» — обычные предметы из повседневной жизни. В работах авторов эти предметы обрели собственное лицо и характер.

«Меланхолия — у тех предметов, которые меня окружают. Что мы видим через это окно? Неважно. Кто пил из этого стакана? Неважно. Откуда этот свет, падающий на подоконник, или почему кто-то в тени? Не важно. Сами по себе предметы имеют свой характер, психологию и состояние, вне зависимости от того, что ты про них думаешь», — передает «Фотодом» слова Леонида Агальцова.

Выставка «Меланхолия» откроется в понедельник, 17 апреля, в 18:30. Посетить ее можно будет до 6 мая по адресу: ул. Почтовая, д. 58.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 18+