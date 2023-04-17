В Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут рейд «Пешеходный переход»
В Рязанской области 17 апреля сотрудники ГИБДД проводят рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Правоохранители следят за соблюдением правил дорожного движения со стороны автомобилистов около нерегулируемых пешеходных переходов.
УМВД напоминает, что водители обязаны снижать скорость и останавливаться, чтобы пропустить людей, пересекающих дорогу. В противном случае их ждет штраф от 1500 до 2000 рублей.