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В Рязани в 2023 году отремонтируют 16 дорог

В Рязани в 2023 году отремонтируют 16 дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Соответствующий документ появился на сайте регионального министерства транспорта. В перечень вошли следующие дороги:

  • по Первомайскому проспекту от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до 2-го Школьного переулка — 0,869 км;

  • по улице Новаторов от Юбилейной улицы до дома № 3 по улице Новаторов — 0,783 км;улица Циолковского — 1,576 км;

  • по Западной улице от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до улицы Крупской — 0,695 км;

  • улица Промышленная (2 этап) — 1,850 км;

  • от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжского шоссе — 9,343 км;поселок Семчино — 1,327 км;

  • улица Семинарская — 1,052 км;

  • площадь Попова — 0,106 км;

  • улица Попова — 0,636 км;

  • улица Лермонтова — 1,111 км;

  • улица Типанова — 0,580 км;

  • проезд Завражнова — 0,607 км;

  • улица Нахимова — 0,961 км;

  • участок автомобильной дороги по улице Островского от Черновицкой улицы до Братиславской улицы — 0,925 км;

  • улица Военных Автомобилистов — 1,588 км.

Работы завершат в третьем квартале 2023 года.

Кроме того, продолжатся работы по ремонту дорог регионального и межмуниципального значения: проезд Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги) — завершение в 4-м квартале 2024 года, а также второй и третий участок Северной окружной дороги — завершение ремонта планируется в 4-м квартале 2023 года и в 3-м квартале 2024 года.