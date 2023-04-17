В Рязани в 2023 году отремонтируют 16 дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Соответствующий документ появился на сайте регионального министерства транспорта. В перечень вошли следующие дороги:
по Первомайскому проспекту от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до 2-го Школьного переулка — 0,869 км;
по улице Новаторов от Юбилейной улицы до дома № 3 по улице Новаторов — 0,783 км;улица Циолковского — 1,576 км;
по Западной улице от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до улицы Крупской — 0,695 км;
улица Промышленная (2 этап) — 1,850 км;
от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжского шоссе — 9,343 км;поселок Семчино — 1,327 км;
улица Семинарская — 1,052 км;
площадь Попова — 0,106 км;
улица Попова — 0,636 км;
улица Лермонтова — 1,111 км;
улица Типанова — 0,580 км;
проезд Завражнова — 0,607 км;
улица Нахимова — 0,961 км;
участок автомобильной дороги по улице Островского от Черновицкой улицы до Братиславской улицы — 0,925 км;
улица Военных Автомобилистов — 1,588 км.
Работы завершат в третьем квартале 2023 года.
Кроме того, продолжатся работы по ремонту дорог регионального и межмуниципального значения: проезд Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги) — завершение в 4-м квартале 2024 года, а также второй и третий участок Северной окружной дороги — завершение ремонта планируется в 4-м квартале 2023 года и в 3-м квартале 2024 года.