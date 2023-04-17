В Рязани прошли проводы бойцов в зону СВО
В поселке Дягилево в воинской части 01855 прошел торжественный митинг, посвященный отправке бойцов в зону СВО. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба рязанской мэрии.
На мероприятии присутствовали городские и областные чиновники, а также родные и близкие военных.
«Уверена, что ребята справятся со всеми задачами. Будем ждать возвращения живыми и здоровыми», — написала в своем Telegram-канале первый зампред правительство региона Анна Рослякова.
Ранее сообщалось о дате контрнаступления Украины.