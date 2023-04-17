Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
14°
Втр, 18
14°
Срд, 19
17°
ЦБ USD 81.5 -0.18 15/04
ЦБ EUR 90.16 0.16 15/04
Нал. USD 79.95 / 84.05 17/04 16:20
Нал. EUR 88.55 / 89.98 17/04 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
6 780
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
2 631
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
3 059
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
8 370
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани прошли проводы бойцов в зону СВО

В поселке Дягилево в воинской части 01855 прошел торжественный митинг, посвященный отправке бойцов в зону СВО. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба рязанской мэрии.

На мероприятии присутствовали городские и областные чиновники, а также родные и близкие военных.

«Уверена, что ребята справятся со всеми задачами. Будем ждать возвращения живыми и здоровыми», — написала в своем Telegram-канале первый зампред правительство региона Анна Рослякова.

Ранее сообщалось о дате контрнаступления Украины.