В Рязани прошел региональный хоккейный турнир «Кубок памяти Козырева»

В Рязани прошел третий региональный хоккейный турнир «Кубок памяти Козырева». Он состоялся с 15 по 16 апреля в спортивной школе «Айсберг».

Соревнования проводятся по инициативе Президента Федерации хоккея Рязанской области, депутата Рязанской городской Думы Олега Смирнова. Хоккеисты дивизиона «Любитель 50+" встретились на турнире, чтобы почтить память рязанского судьи Сергея Козырева и выявить сильнейших.

В этом году на лед вышли четыре команды, ставшие победителями региональных чемпионатов Ночной хоккейной лиги: «Автомобилист» (г. Рязань), «Гайва» (г. Пермь), «Триумф» (г. Тверь), ЛХК «Владимир 50+" (г. Владимир).

Бронзовыми призерами турнира стали хоккеисты из Перми, команда «Гайва». Обладатели серебряных медалей — ЛХК «Владимир 50+", чемпионами третьего регионального турнира стала команда «Автомобилист».

"О данном турнире мы, вместе с Сергеем Сергеевичем Козыревым мечтали уже давно. Сегодня я счастлив, что этого человека мы вспоминаем таким образом! В нашем регионе хоккей развивается стремительным образом, поэтому очень приятно, что данный турнир выходит на значимый уровень в России и сюда стремятся приехать хоккеисты из других областей», — отметил Олег Смирнов.

На мероприятии присутствовали и родственники Сергея Козырева, которые выразили огромную благодарность организаторам турнира.

«Очень приятно, что память о папе живет, что его имя помнят. Папа отдал всю свою жизнь рязанскому спорту, поэтому мы счастливы, что благодаря руководству региональной Федерации, у нас есть возможность продолжать дело всей жизни нашего любимого человека», — сказала дочь Козырева — Елена Ерхова.

Справка:

В январе 1964 года Сергей Козырев дебютировал в официальном матче чемпионата Советского Союза по хоккею в рядах рязанского «Станкостроителя». Затем служил в Вооружённых Силах, играл в чемпионате Москвы. После, работая на заводе электронных приборов, он возглавлял спортивный клуб «Электрон». В 70-е годы началась его судейская карьера. Он судил многие детские, юношеские, всесоюзные соревнования. Сергею Сергеевичу присвоено звание «Судьи республиканской категории» по хоккею.