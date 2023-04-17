В Рязани пройдет Международный медицинский форум «Zдоровая независимость»

19-20 апреля в Рязани на площадке медицинского университета имени академика Павлова состоится Международный медицинский форум «Zдоровая независимость».

Организаторы мероприятия — министерство здравоохранения, министерство социальной защиты, Торгово-промышленная палата Рязанской области, региональное Агентство развития бизнеса, РязГМУ. В работе форума примут участие представители органов исполнительной власти, соцзащиты, бизнеса, врачи и другие медицинские работники, ученые из регионов России и Республики Беларусь. Главная тема форума — импортозамещение и развитие межрегиональной и международной кооперации в сфере здравоохранения.

На пленарных заседаниях, сессиях, «круглых столах» участники обсудят ситуацию в отрасли, обменяются опытом и лучшими практиками в сфере оптимизации медицинского обслуживания. В числе важных тем мероприятия также борьба с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, доступность первичной медико-санитарной помощи, реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, участников СВО, медицинский туризм.

В программе форума — выставка, на которой будут представлены достижения фармацевтической промышленности, современное оборудование и средства реабилитации.

Для горожан 19 апреля организован мастер-класс по северной ходьбе в Центральном парке культуры и отдыха. Всех желающих приглашают присоединиться в 18:30. Сбор — у входа со стороны улицы Братиславской.

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