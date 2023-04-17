В Рязани отключат отопление 24 апреля
В Рязани начнут отключать отопление с 24 апреля. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.
«Отключение теплоносителя планируется начать в следующий понедельник. Это будет сделано постепенно, чтобы минимизировать возникновение аварийных ситуаций», — рассказали в ведомстве.
В мэрии отметили, что в городе постепенно устанавливается теплая погода. По прогнозам синоптиков в течение недели среднесуточная температура сохранится на уровне +8 градусов.