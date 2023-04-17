В России хотят ввести уголовную ответственность за надругательство над паспортом
ЛДПР разработала законопроект об уголовной ответственности за надругательство над российским паспортом. Внести изменение планируется в статью 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом или флагом России). Об этом 17 апреля сообщает
Караться это нарушение будет сроком до одного года лишения или ограничения свободы, либо принудительными работами на тот же срок. Также за надругательство над гербом, флагом и паспортом может грозить арест от трех до шести месяцев.