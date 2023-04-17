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В ночь на Пасху в Рязанской области дежурили более 800 полицейских

В ночь на Пасху в Рязанской области дежурили более 800 полицейских. Данные опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

По подсчетам силовиков, в области в праздничных богослужениях участвовали 48 тысяч человек. Открыты были 294 храма в 215 населенных пунктах региона.

Обеспечивали правопорядок 821 сотрудник органов внутренних дел. Также работали сотрудники Росгвардии и представители народных дружин.

Нарушений общественного порядка допущено не было.