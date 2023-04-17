В Госдуме предложили отчитываться о хранящихся дома миллионах

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, по которому предполагается, что россияне будут сообщать о хранящихся дома деньгах. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Согласно документу, в налоговый орган необходимо подавать сведения о наличных средствах, если они превышают миллион рублей или аналогичную сумму в валюте. Также люди должны объяснять откуда у них такие деньги.

Если же гражданин этого не сделает, то ему будет грозить конфискация купюр и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых средств.