Уровень воды в Оке понизился на 32 сантиметра. Об этом в понедельник, 17 апреля,
Всего показатель составляет 412 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.
В районе Старой Рязани уровень воды в Оке снизился на 21 сантиметр. Он составляет 523 сантиметра.
В районе Касимова уровень воды в Оке опустился на 5 сантиметров и составляет 638 сантиметров.
В Мокше в черте Кадома уровень воды снизился на 61 сантиметр. Показатель составляет 462 сантиметра выше нулевой отметки.
В реке Проня в черте Быково уровень воды понизился на 27 сантиметров и составил 209 сантиметров выше нулевой отметки.
В районе села Троица уровень воды в Ранове понизился на 28 сантиметров. Он составляет 410 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.
У Скопина уровень воды в Верде снизился на два сантиметра. Он составляет 115 сантиметров.
Остаются подтопленными три низководных моста (один — в Старожиловском районе, один — в Спасском, один — в Шиловском); пять участков дорог (два — в Рязанском районе, один — в Ермишинском, два — в Спасском); 81 приусадебный участк (71 — в поселке Борки, городе Рязани, 10 — в Рязанском районе).Водой отрезаны шесть населенных пунктов: два — на территории Старожиловского района, два — в Рязанском районе, один — в Шиловском, один — в Ермишинском.