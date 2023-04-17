Студенты Рязанского агротехнологического университета поучаствовали в ярмарке трудоустройства

Студенты выпускных курсов инженерного и автодорожного факультетов Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева поучаствовали в первом этапе всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Региональный этап организовали при поддержке и участии министерства труда и соцзащиты населения Рязанской области, министерства экономического развития и Центра опережающей профессиональной подготовки региона.
На ярмарке студенты пообщались с представителями кадровых служб предприятий об условиях работы и о социальных гарантиях. Для соискателей представили программу, разработанную с учетом специфики регионального рынка труда с наиболее привлекательными вакансиями, возможностями переобучения и поддержки в переезде.
Кадровые консультанты помогли студентам наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства — в режиме реального времени выпускники вуза могли найти работу или стажировку, а компании — работников. Кроме того, на ярмарке работала интерактивная площадка образовательных организаций «Старт в карьеру» для проведения профориентационной работы. Выпускников школ знакомили с образовательными возможностями университета.