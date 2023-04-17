Рязанец во время ночного скандала пригрозил зарезать бывшую супругу
Инцидент произошел в доме на улице Зубковой.
Рязанец во время ночного скандала пригрозил зарезать бывшую супругу. Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошел в доме на улице Зубковой.
Полицию вызвали соседи. Оказалось, что 37-летний рязанец во время ссоры схватил нож и пригрозил расправой 29-летней экс-супруге. Пара недавно развелась, но продолжала жить в одной квартире.
Полиция доставила мужчину в отделение. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.