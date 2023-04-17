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Рязанцы могут выбрать парк или сквер, который нуждается в благоустройстве

В Рязани началось голосование за объекты, которые благоустроят в 2024 году. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

В ведомстве рассказали, что с 15 апреля началось онлайн-голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2024 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В этом году в отборе участвуют 26 рязанских парков, скверов и других общественных пространств.

До 31 мая на сайте 62.gorodsreda.ru жители Рязани могут выбрать территорию для благоустройства. В торговых центрах, МФЦ, КВЦ и других площадках города проголосовать рязанцам помогут волонтеры проекта.

Подробный список адресов и графиков работы волонтеров можно посмотреть на сайте администрации.

У проекта также работают телефоны горячей линии, по которым можно задать вопросы о голосовании или работе волонтеров: +7 (4912) 95-69-16, +7 (4912) 95-69-15.