После скандала в Чучковской школе возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуратура проверила информацию о конфликте между учителем физкультуры Чучковской средней школы и его ученицей. Сообщения, опубликованные в СМИ, подтвердились.
Возбуждено уголовное дело. Директору школы и начальнику управления образования и молодежной политики внесены представления об устранении нарушений законодательства об образовании.
Кроме того, на директора школы возбудили дело об административном нарушении части 2 статье 5.57 КоАП РФ («Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»). Дело направлено мировому судье на рассмотрение.
Напомним, 13 апреля появилась информация о том, что учитель физкультуры Чучковской средней школы толкнул несколько раз в спину свою ученицу и назвал ее мартышкой. Прокуратура отреагировала на данное сообщение и пообещала провести проверку.