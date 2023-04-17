Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
14°
Втр, 18
14°
Срд, 19
17°
ЦБ USD 81.5 -0.18 15/04
ЦБ EUR 90.16 0.16 15/04
Нал. USD 79.95 / 84.05 17/04 16:20
Нал. EUR 88.55 / 89.98 17/04 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
6 780
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
2 630
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
3 058
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
8 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Под Ряжском на трассе загорелся легковой автомобиль
Пожар начался во время движения автомобиля.

Под Ряжском загорелся ВАЗ-21120. Пожар начался во время движения автомобиля. Об этом пишет издательство «Пресса».

ЧП произошло на трассе в нескольких километрах от села Чирково Ряжского района. Сообщение в экстренные службы поступило в начале первого часа ночи в понедельник, 17 апреля.

По предварительной информации, 28-летний житель села Чирково вместе с супругой на автомобиле поехал в город Кораблино. Практически в самом начале пути салон легковушки заполнился дымом. После остановки автомобиль загорелся. Водитель попытался остановить пламя с помощью огнетушителя, пассажирка позвонила в службу спасения.

На пожар выезжал один расчет. Причины происшествия выясняются.