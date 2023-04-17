Под Ряжском на трассе загорелся легковой автомобиль
Пожар начался во время движения автомобиля.
Под Ряжском загорелся ВАЗ-21120. Пожар начался во время движения автомобиля. Об этом пишет издательство «
ЧП произошло на трассе в нескольких километрах от села Чирково Ряжского района. Сообщение в экстренные службы поступило в начале первого часа ночи в понедельник, 17 апреля.
По предварительной информации, 28-летний житель села Чирково вместе с супругой на автомобиле поехал в город Кораблино. Практически в самом начале пути салон легковушки заполнился дымом. После остановки автомобиль загорелся. Водитель попытался остановить пламя с помощью огнетушителя, пассажирка позвонила в службу спасения.
На пожар выезжал один расчет. Причины происшествия выясняются.