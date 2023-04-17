Минцифры заявило, что оснований для рассылки повесток через «Госуслуги» сейчас нет

Минцифры заявило, что оснований для рассылки повесток через «Госуслуги» сейчас нет. Об этом в понедельник, 17 апреля, пишет ТАСС.

В министерстве отметили, что способы рассылки повесток другими способами правительство должно установить отдельным актом, который не принят.

«В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через „Госуслуги“. Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — заявили в ведомстве.