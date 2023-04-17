Малков: За три года капитально отремонтируем 119 школ в регионе

В 2023 году в области капитально отремонтируют 20 школ, 19 уже прошли такое серьезное обновление в прошлом году. Всего до 2026 года планируется провести капремонт по федеральной программе в 119 школах региона. Цифры озвучил Павел Малков во время визита помощника Президента России Максима Орешкина и министра просвещения России Сергея Кравцова. Вместе с главой региона они посетили рязанскую школу № 47. Учреждение модернизировали по программе Минпросвещения по поручению президента.

В 2022 году школу капитально отремонтировали, в ней установили современное оборудование, оснастили учебными пособиями. На модернизацию потратили 64,3 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Дополнительно в школе обновили систему безопасности здания.

Максим Орешкин, Сергей Кравцов и Павел Малков осмотрели учебные кабинеты, спортивный зал, столовую, центр школьных инициатив, пообщались с педагогами и учащимися, а также побывали на награждении педработников региона. Так, почётным работником сферы образования Российской Федерации стала учитель математики рязанской школы № 47 Надежда Лунькова.

«Образование — приоритет. Реализуется большое количество важных программ. Это и строительство новых школ, и капитальный ремонт зданий. Все это очень значимая работа. Вывод инфраструктуры образования на более качественный уровень — это задача, которую поставил Президент. Поэтому эти программы будут только развиваться. И речь идёт не только о школах, но и детских садах, техникумах, колледжах. Всё это войдет в программу обновления», — подчеркнул Максим Орешкин.

Сергей Кравцов отметил динамичное развитие Рязанской области в целом, в том числе системы образования. Он добавил, говоря о рязанской школе № 47: «После капитального ремонта мы видим школу, в которой для ребят созданы все условия, в которых они могут реализовать свой потенциал и получать качественные знания. Важно, что сами родители и ученики участвовали в выборе дизайнерских решений, и многие из них воплощены».

«Очень важно заниматься развитием системы образования, созданием современных условий обучения, в том числе, путем строительства и ремонта школ, их оснащения. Но, наверно, наиболее важное — поддержка педагогических коллективов. Не зря этот год у нас объявлен Президентом РФ Годом педагога и наставника. У нас очень много учителей, которые любят по-настоящему свою профессию, за это им огромная благодарность», — рассказал губернатор.