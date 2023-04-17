Известна причина, по которой скорая помощь приезжала за человеком в центр Рязани
В Рязани вечером 16 апреля скорая помощь забрала из общественного транспорта мужчину. Как выяснила «КП-Рязань», он был в состоянии алкогольного опьянения.
Уточняется, что медики отправили человека вытрезвитель.
«В вытрезвитель отвезли с клиникой алкогольного опьянения. Ничего серьезного там нет, только 0,925 промилле алкоголя», — отметил источник.
Ранее опубликовали видео, на котором мужчину вывозили на каталке из маршрутки.