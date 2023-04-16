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Жителей Магнитогорска оскорбила рязанская пародия на памятник «Тыл — фронту»
В Магнитогорске возмутились скульптурой-пародией на памятник «Тыл — фронту» в Рязани. Об этом сообщает Ura.ru.

В Магнитогорске возмутились скульптурой-пародией на памятник «Тыл — фронту» в Рязани. Об этом сообщает Ura.ru.

В соцсетях горожане обсудили объект, который установили в Рязани у пункта приема металлолома из вторсырья.

«Оскорбительно это. Это памятник тем, кто отдал жизнь, а его похабят. Это оскорбление памяти предков», — написал один из подписчиков «ВКонтакте».

Кто-то назвал скульптуру «низостью» и «кощунством», «несмешным стебом» и даже «глумлением над историей».

По мнению некоторых жителей Магнитогорска, городские власти должны наказать создателей: например, выдвинуть иск за унижение чести и достоинства. Кто-то посоветовал авторам распилить и сдать скульптуру на металлолом.

Напомним, объект установили 14 апреля в Рязани на улице Прижелезнодорожной у пункта приема металлолома по инициативе его владельцев, для изготовления использовали собранный лом. Скульптуру демонтировали после вмешательства губернатора области Павла Малкова.