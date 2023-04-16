Волонтеры рассказали об освобождении женщины с ребенком из трудового рабства в Рязани

Волонтеры рассказали о женщине с ребенком, которая была освобождена из трудового рабства в Рязани. Информация об этом опубликована в соцсетях некоммерческой волонтерской организации «Альтернатива», которая занимается борьбой с торговлей людьми и освобождением людей из неволи.

Волонтеры рассказали о женщине с ребенком, которая была освобождена из трудового рабства в Рязани. Информация об этом опубликована в соцсетях некоммерческой волонтерской организации «Альтернатива», которая занимается борьбой с торговлей людьми и освобождением людей из неволи.

Сообщается, что уроженка Казани Элина 1997 года рождения из-за ряда трагичных ситуаций в семье осталась без родственников и жилья с четырехмесячным ребенком на руках. Тогда она жила в Нижнем Новгороде. Женщина нашла объявление о благотворительном фонде, готовом помочь с любой проблемой, и позвонила туда. Уже на следующий день, 6 ноября 2022 года, ее отвезли в частный дом в Рязани на улице Старое село. Там Элине объяснили, что минимальное время пребывания составляет один месяц. Она должна была готовить еду и убирать в доме.

По словам Элины, мужчины этого дома выходили работать по различным заявкам — электрика, сантехника и прочее, а заработок они отдавали руководителю фонда. У мужчин забирали документы, а Элину с ребенком закрывали в доме. Общение с сыном ограничивали его кормлением, остальное время подходить к мальчику не разрешалось. Когда девушка просила ее отпустить, ей объясняли, что так она сможет поднять ребенка, а когда он подрастет, то сможет помогать им в работе. Также один из руководителей предложил вступить в сексуальную связь с ним и еще тремя мужчинами, после чего освободить.

Когда ребенок Элины заболел, его с матерью 30 марта 2023 года положили в больницу. Там девушка узнала о волонтерской организации и обратилась за помощью. В день выписки ее сотрудник забрал их с сыном и привез в Москву. Семью разместят в одном из дружественных приютов.

Элина отказалась писать заявление в полицию, так как не верит, что там будут разбираться в ситуации.