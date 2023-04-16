В Турлатове во время пожара погиб 32-летний мужчина
В ночь на воскресенье, 16 апреля, в деревне Турлатово Рязанского района произошел смертельный пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ночь на воскресенье, 16 апреля, в деревне Турлатово Рязанского района произошел смертельный пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о происшествии поступило в 2:55 минут. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горит нежилое строение.
В огне погиб мужчина 1990 года рождения.
Площадь пожара составила 40 кв. м. Причина ЧП и ущерб устанавливаются.
На место выезжали два пожарных автомобиля, восемь человек.