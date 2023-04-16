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В Скопинском районе пропал 49-летний мужчина
В селе Городецкое Скопинского района пропал Олег Николаевич Букаткин 1974 года рождения. С 14 апреля его местоположение неизвестно. О поисках сообщает ПСО «Мещера».

В селе Городецкое Скопинского района пропал Олег Николаевич Букаткин 1974 года рождения. С 14 апреля его местоположение неизвестно. О поисках сообщает ПСО «Мещера».

Приметы пропавшего: рост 150-155 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза.

Одежда: синяя вязаная шапка, серая толстовка с черными рукавами, серые спортивные брюки, черные кроссовки.

Любую информацию о местонахождении мужчины просят сообщать по телефонам: +7 (4912) 51-21-71, +7 (920) 980-21-71, +7 (929) 067-16-50.