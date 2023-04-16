В Скопинском районе пропал 49-летний мужчина
В селе Городецкое Скопинского района пропал Олег Николаевич Букаткин 1974 года рождения. С 14 апреля его местоположение неизвестно. О поисках сообщает ПСО «Мещера».
В селе Городецкое Скопинского района пропал Олег Николаевич Букаткин 1974 года рождения. С 14 апреля его местоположение неизвестно. О поисках сообщает
Приметы пропавшего: рост 150-155 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза.
Одежда: синяя вязаная шапка, серая толстовка с черными рукавами, серые спортивные брюки, черные кроссовки.
Любую информацию о местонахождении мужчины просят сообщать по телефонам: