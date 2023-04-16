В Шацком районе при пожаре пострадал 50-летний мужчина
В Шацком районе в селе Черная Слобода в воскресенье, 16 апреля, произошел пожар. Пострадал мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Шацком районе в селе Черная Слобода в воскресенье, 16 апреля, произошел пожар. Пострадал мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 4:52. Загорелся одноэтажный деревянный дом. Огонь охватил его полностью. Площадь пожара составила 48 кв. м.
Пострадал мужчина 1972 года рождения, его госпитализировали.
Устанавливаются причина пожара и ущерб. На место выезжали три автомобиля, шесть человек.