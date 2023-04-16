В рязанском цирке стартовал второй этап инклюзивного проекта «Цирк на ощупь»

В воскресенье, 16 апреля, в рязанском цирке стартовал второй этап проекта «Цирк на ощупь». Тридцати слабовидящим и незрячим зрителям представили спектакль «Вместе целая страна», который рассказывает о дружбе, народном единстве, многообразии национальных культур нашей Родины, целостности и неделимости страны.

В воскресенье, 16 апреля, в рязанском цирке стартовал второй этап проекта «Цирк на ощупь». Тридцати слабовидящим и незрячим зрителям представили спектакль «Вместе целая страна», который рассказывает о дружбе, народном единстве, многообразии национальных культур нашей Родины, целостности и неделимости страны.

На пресс-конференции представитель от ФКП «Росгосцирка» Татьяна Соломина, тифлокомментатор Наталья Исайкина, руководитель клуба «Мудрый пес» Светлана Телицына, заместитель руководителя программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» Владимир Плехов, министр культуры Рязанской области Марина Кауркина и директор Рязанского цирка Елена Остроумова рассказали об идее и особенностях проекта, как слабовидящие зрители могут познакомиться тактильно и на слух с цирком.

С помощью специального оборудования тифлокомментатор во время спектакля незрячим и слабовидящим в подробностях рассказывает, что происходит на манеже, в том числе описывая каждого артиста, их костюмы и спецэффекты.

«Это новая страница в инклюзивной деятельности учреждений культуры и искусства нашего региона. Этот проект дает возможность погрузиться людям с ограниченными возможностями здоровья в сферу культуры и искусства. Мы рады, что теперь слабовидящие и незрячие жители региона смогут наравне со всеми видеть представления и получать от них эмоции», — рассказала Марина Кауркина.

Владимир Плехов отметил, что в Рязанской области более восьми тысяч людей с нарушением зрения и они лишены получения удовольствия от цирковых представлений.

«Благодаря „Росгосцирку“ мы создали этот специальный проект, чтобы каждый региональный цирк ежегодно становился более доступным. Такой практики тифлокомментирования до этого проекта не было. Мы уверены, что через какое-то время все российские цирки будут делиться своим опытом с другими странами. А чтобы этого достичь, мы в 2023 году добьемся принятия профессионального стандарта для тифлокомментаторов», — рассказал замруководителя программы поддержки людей с нарушением зрения.

На втором этапе к проекту присоединятся цирки еще пяти российских городов. Кроме Рязани, он пройдет в Омске, Кемерове, Ярославле и Брянске. По словам руководителя клуба «Мудрый пес» Светланы Телицыной, тифлокомментирование облегчает присутствие гостей с нарушением зрения в театрах, цирка, музеях. А также она надеется, что в ближайшее время программа будет распространяться на остальные культурные площадки города.

«Самое главное, что незрячий человек теперь может самостоятельно получить впечатление от спектакля и даже поспорить с мнением зрячих», — поделилась Телицына.

Тифлокомментатор представления «Вместе целая страна» Наталья Исайкина подчеркнула, что для подготовки к спектаклю ей пришлось несколько раз его посмотреть, проконсультироваться с артистами и инспектором манежа, чтобы написать 24 страницы текста для описания, которые она прочитала на представлении 16 апреля. Директор Рязанского цирка обратила внимание, что теперь и здание оборудовано и доступно для всех рязанцев.

Представитель от «Росгосцирка» Татьяна Соломина в конце пресс-конференции дополнила, что в данном проекте цирк не ограничивается только спектаклем для слабовидящих и незрячих, но и дает возможность потрогать реквизиты, костюмы, страховочные тросы и животных, которые доступны, с соблюдением всех техник безопасности.

Социальный проект «Цирк на ощупь» начал работу весной 2022 года. Он успешно реализуется в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Саратове, Сочи и Нижнем Тагиле. В рамках проекта цирки были оборудованы специальными системами для аудиодескрипции — процесса перевода визуальной информации в звуковое комментирование. За это время представления посмотрели 15 тысяч незрячих детей и их родителей.