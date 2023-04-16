В Оренбурге стая бездомных собак насмерть загрызла ребенка

В Оренбурге бездомные собаки накинулись на ребенка и загрызли его насмерть. Об этом сообщает пресс-службу регионального СУ СКР в воскресенье, 16 апреля.

В Оренбурге бездомные собаки накинулись на ребенка и загрызли его насмерть. Об этом сообщает пресс-службу регионального СУ СКР в воскресенье, 16 апреля.

Мальчик гулял в районе своего дома на улице Кольцевой. Известно, что животные напали на него рядом с гаражным кооперативом. Ребенок скончался на месте от полученных ран.

Следственный комитет завел уголовные дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Прокуратура Оренбурга проведет проверку по факту гибели мальчика, на которого напали бродячие собаки.